5 русских кладов

Думаете, поиски кладов занятие для безумцев? А вот и нет. На территории России только за последний век произошло столько событий, золотой запас всей страны переезжал столько раз, что найти реальный клад действительно может каждый.
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