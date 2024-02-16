Экс-премьер Украины оценил отношение рядовых граждан к конфликту

Экс-премьер Украины Азаров: рядовые граждане не хотят продолжения конфликта Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах, в интервью «Известиям» оценил отношение рядовых граждан республики к конфликту.
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