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SPORT24.ru

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Тренер ЦСКА Игдисамов назвал удаление Рейса случайным несчастьем

Тренер ЦСКА Игдисамов назвал удаление Рейса случайным несчастьем

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал удаление защитника армейской команды Матеуса Рейса в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

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