Генштаб ВСУ снял две бригады с Курского направления для «латания дыр» на Покровском и Велико-Новосёловском Генштаб ВСУ перебросил на юг Донбасса две бригады ВСУ, снятые с курского направления.
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Генштаб ВСУ снял две бригады с Курского направления для «латания дыр» на Покровском и Велико-Новосёловском Генштаб ВСУ перебросил на юг Донбасса две бригады ВСУ, снятые с курского направления.
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