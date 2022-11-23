Новые итоги расследования по MH17 будут об экипаже ЗРК "Бук" - прокуратура Нидерландов

Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые объявят весной 2023 года, будут касаться установления личности членов экипажа ЗРК «Бук», которым был сбит самолет, и принятия решения о его развертывании.
Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые объявят весной 2023 года, будут касаться установления личности членов экипажа ЗРК «Бук», которым был сбит самолет, и принятия решения о его развертывании.
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