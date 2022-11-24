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Le Figaro: КНР готовится «отдать» Донбасс России ради победы над США

Le Figaro: КНР готовится «отдать» Донбасс России ради победы над США

Эксперты в сфере политологической науки Уго Майо и Амори Кутансе Первенкьер выступили с утверждением о том, что в правительстве КНР выразили сильное желание оказаться в роли посредника в развернувшемся на украинских территориях противостоянии.

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