Эксперты в сфере политологической науки Уго Майо и Амори Кутансе Первенкьер выступили с утверждением о том, что в правительстве КНР выразили сильное желание оказаться в роли посредника в развернувшемся на украинских территориях противостоянии.
Эксперты в сфере политологической науки Уго Майо и Амори Кутансе Первенкьер выступили с утверждением о том, что в правительстве КНР выразили сильное желание оказаться в роли посредника в развернувшемся на украинских территориях противостоянии.
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