TAC: Зеленский никому не нужен, от него хотят избавиться на Украине и в мире

На Украине готовятся к смене власти, даже если это произойдет не совсем законным путем. Для того чтобы перейти на новый уровень в конфликте – будь то эскалация или мир – Западу нужна более крупная личность, чем действующий президент.
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