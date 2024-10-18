В России запретили использовать три вида пластиковых бутылок

В России запретили использовать три вида пластиковых бутылокПравительство России запретило производство трех видов упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с 1 сентября 2025 года, сказано в распоряжении №2827-р, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.