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62ИНФО | Новости Рязани

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На семи улицах Рязани отключили электричество 23 ноября

На семи улицах Рязани отключили электричество 23 ноября

Ограничения связаны с ремонтом систем наружного освещения. Так, до 16:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Советская, дома с №1 по №33, с №22 по №88; улица Библиотечная, дом №28; улица Мервинская, дома с №73 по №99б, №119, №121, с №48 по №194; улица Бахмачеевская, дома с №5 по №15б, №16, с №24 по №32; 1-й Бахмачеевский проезд, дома с №5 по №21, а также с №2 по №24; улица Западная, дома №№9, 10, 11, 13, 14; улица Мервинская, дом №67.

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