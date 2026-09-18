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Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Ланса», «Лион» примет «Ренн» в субботу, «Марсель» сыграет с «ПСЖ» Сафонова в воскресенье

18 сентября « Монако » Александра Головина сыграет с « Лансом » в матче 5-го тура Лиги 1. 19 сентября « Лион » примет « Ренн ».

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