О нежелательных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя рассказали россиянам

Любое традиционное блюдо за новогодним столом дает на организм серьезную нагрузку в сочетании со спиртным, если не знать меры в употреблении Почти любое традиционное новогоднее блюдо в сочетании с алкоголем дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры.