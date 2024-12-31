О нежелательных сочетаниях новогодних блюд и алкоголя рассказали россиянам

Любое традиционное блюдо за новогодним столом дает на организм серьезную нагрузку в сочетании со спиртным, если не знать меры в употреблении Почти любое традиционное новогоднее блюдо в сочетании с алкоголем дает тяжелую нагрузку на организм, если не знать меры.
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