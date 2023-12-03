В возрасте 69 лет умер герой-десантник и прообраз "батяни-комбата" Александр Солуянов

19 декабря генерал-майору в отставке Александру Солуянову исполнилось бы 70 лет. Сослуживцы вспоминают о нём как о герое, а ещё говорят, что он именно он стал прообразом того самого "батяни-комбата" из песни "Любэ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии