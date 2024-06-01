Так или иначе, но разведенок с детьми в нашей стране очень много. Хотите убедиться? Достаточно зайти на любой сайт знакомств и задать критерий поиска «женщина, старше 25 лет».
Шесть причин не жениться на разведенке с ребенком
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
о как у вас закипела!)) на воре и шапка горит))
Ответить
15 мин.
Владимир Соколов
что енто всё он свалил на бабу?
Ответить
12 мин.
Владимир Соколов
а я таких чего то не встречал. есть конечно вариант когда её ребенок взрослый и он быстро уходит из дома, тут еще есть варианты. а когда баба молодая, то у нее на почве ребенка с головой совсем плохо. а сейчас вообще у баб мода пошла разводиться из за новой любви)) ведь она ничего не теряет при разводе, а на ребенка ей нас рать.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии