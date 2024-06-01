Шесть причин не жениться на разведенке с ребенком

Владимир Соколов

а я таких чего то не встречал. есть конечно вариант когда её ребенок взрослый и он быстро уходит из дома, тут еще есть варианты. а когда баба молодая, то у нее на почве ребенка с головой совсем плохо. а сейчас вообще у баб мода пошла разводиться из за новой любви)) ведь она ничего не теряет при разводе, а на ребенка ей нас рать.