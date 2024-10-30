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Регионы России

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Албания экстрадировала в Россию "вора в законе" Игоря Кокунова

Албания экстрадировала в Россию "вора в законе" Игоря Кокунова

Крупный криминальный авторитет Вася Бандита, настоящее имя которого Игорь Кокунов, был экстрадирован из Албании в Россию после того, как правоохранительные органы этой страны задержали его и передали российской полиции.

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