Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране

Выборов в Никарагуа больше не будет: нынешние власти не допустят реванша правой оппозиции в стране. Об этом заявил действующий президент республики Даниэль Ортега в ходе выступления по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, передает ТАСС.
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