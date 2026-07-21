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Парламентская газета

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Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране

Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране

Выборов в Никарагуа больше не будет: нынешние власти не допустят реванша правой оппозиции в стране. Об этом заявил действующий президент республики Даниэль Ортега в ходе выступления по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции, передает ТАСС.

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