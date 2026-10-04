Кухня и дом
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Кухня и дом

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Как я переосмыслила хранение на кухне: практичные шаги от хаоса к порядку

Как я переосмыслила хранение на кухне: практичные шаги от хаоса к порядку

Кухня давно перестала быть просто помещением, где готовят еду. Для меня это центр дома, место спонтанных разговоров, утреннего кофе и вечерних посиделок.

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