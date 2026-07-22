В Барнауле открылись юбилейные "Шукшинские дни на Алтае". Фоторепортаж

22 июля в Барнауле стартовали юбилейные, 50-е "Шукшинские дни на Алтае" — один из самых значимых культурных фестивалей региона, который ежегодно объединяет поклонников творчества Василия Шукшина, известных артистов, режиссеров, писателей и тысячи зрителей со всей страны.