В Барнауле открылись юбилейные "Шукшинские дни на Алтае". Фоторепортаж

22 июля в Барнауле стартовали юбилейные, 50-е "Шукшинские дни на Алтае" — один из самых значимых культурных фестивалей региона, который ежегодно объединяет поклонников творчества Василия Шукшина, известных артистов, режиссеров, писателей и тысячи зрителей со всей страны.
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