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Власти США: Передача для израильских танков «Меркава» почти 14 тысяч 120-мм снарядов MPAT на оборонную готовность самих США не повлияет

Власти США: Передача для израильских танков «Меркава» почти 14 тысяч 120-мм снарядов MPAT на оборонную готовность самих США не повлияет

Госсекретарь США санкционировал продажу Израилю вооружения, включающую сделку на сумму 106,5 млн долларов на 13 981 единицу 120-мм многоцелевых кумулятивно-осколочных противотанковых снарядов M830A1 MPAT.

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