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Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги, до Уго Санчеса – 4 мяча. Месси на 1-м месте с 474 голами

Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги, до Уго Санчеса – 4 мяча. Месси на 1-м месте с 474 голами

Карим Бензема вошел в топ-5 бомбардиров в истории Ла Лиги. Французский форвард «Реала» оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм).

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