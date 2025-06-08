Eduard

Всё манили нкими"ценностми",какими? А те за которые мысвои деньги платим,мы оказываетс им Украину или Россию подарить должны? Как вам это,эа бананы Украину с её недрами подарить.На Украине как и везде было всё,ездили куда хотели,в чем проблемма? Чем ещё можнобыло удивить,чтобы Майдан провсти.Что они в итоге получили,могильники? Причем это то что и должно было быть!