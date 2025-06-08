Россия в начале 1990-х годов совершила огромную стратегическую ошибку в отношении Украины. Об этом заявил бывший глава правительства РФ Сергей Степашин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Степашин: РФ в 90-х совершила стратегическую ошибку в отношении Украины
Комментарии
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Eduard
Всё манили нкими"ценностми",какими? А те за которые мысвои деньги платим,мы оказываетс им Украину или Россию подарить должны? Как вам это,эа бананы Украину с её недрами подарить.На Украине как и везде было всё,ездили куда хотели,в чем проблемма? Чем ещё можнобыло удивить,чтобы Майдан провсти.Что они в итоге получили,могильники? Причем это то что и должно было быть!
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11 час.
Eduard
Ельцын чертов Прибалтике Независимость дал,а зачем? Это наша земля,а он им отдал,ещё и врагов получил! Этр н чнки делали свои!
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11 час.
Eduard
Янукович тоже нагадил,надо было силу применять,а не бежать в Россию.Вое в Казахстане и Белоруссии разогнали толпу,там нет войны,
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11 час.
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