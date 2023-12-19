Вскрытие показало, что самый простой в замене аккумулятор Apple находится в iMac ...

Вскрытие показало, что самый простой в замене аккумулятор Apple находится в iMacВ завершение года команда iFixit разобрала рабочую станцию M3 iMac 2023 года, где обнаружила самую легко заменяемую батарею среди всей продукции Apple.
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