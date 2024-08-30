Международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса рассказал, что в ВСУ есть наёмники из Латинской Америки, которых привлекают в зону боевых действий ложными обещаниями огромной выгоды и американской пропагандой, передаёт ТК «Звезда».
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