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Журналист Ламеса: наёмников из Латинской Америки заманивают в зону СВО

Журналист Ламеса: наёмников из Латинской Америки заманивают в зону СВО

Международный аналитик и журналист Кристиан Ламеса рассказал, что в ВСУ есть наёмники из Латинской Америки, которых привлекают в зону боевых действий ложными обещаниями огромной выгоды и американской пропагандой, передаёт ТК «Звезда».

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