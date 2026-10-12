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Клуб "Женские секреты"

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Даже не думал, что получится так вкусно: делюсь ходовым рецептом воздушных рогаликов с необычной начинкой

Даже не думал, что получится так вкусно: делюсь ходовым рецептом воздушных рогаликов с необычной начинкой

Недавно готовил эти рогалики просто на пробу, а теперь они стали одними из моих любимых! Тесто получается нежным, рассыпчатым, с тонкими слоями, а сладкое безе внутри делает выпечку особенно вкусной.

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