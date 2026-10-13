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Царьград

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Лукашенко назвал постановкой инцидент с вооружёнными людьми в Латвии

Лукашенко назвал постановкой инцидент с вооружёнными людьми в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады назвал постановкой проникновение вооружённой группы на территорию Латвии и заявил, что инцидент был использован латвийской стороной как предлог для получения финансирования от Евросоюза.

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