Лукашенко назвал постановкой инцидент с вооружёнными людьми в Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады назвал постановкой проникновение вооружённой группы на территорию Латвии и заявил, что инцидент был использован латвийской стороной как предлог для получения финансирования от Евросоюза.