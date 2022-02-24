Президент Украины проводит заседание СНБО с вопросом о введении военного положения

Президент Украины созвал экстренное заседание СНБО. По последним сведениям, обсуждается основной вопрос: как реагировать на действия России после объявления Владимиром Путиным начала специальной войсковой операции по демилитаризации Украины.
Президент Украины созвал экстренное заседание СНБО. По последним сведениям, обсуждается основной вопрос: как реагировать на действия России после объявления Владимиром Путиным начала специальной войсковой операции по демилитаризации Украины.
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