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Президент Украины проводит заседание СНБО с вопросом о введении военного положения

Президент Украины проводит заседание СНБО с вопросом о введении военного положения

Президент Украины созвал экстренное заседание СНБО. По последним сведениям, обсуждается основной вопрос: как реагировать на действия России после объявления Владимиром Путиным начала специальной войсковой операции по демилитаризации Украины.

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