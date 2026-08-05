Что означают новые назначения Путина? Военкор Сладков разобрал на примере двух генералов

На встрече с руководством Министерства обороны президент России сделал ряд важных перестановок. Общество заинтриговано - что означают новые назначения Владимира Путина? Военкор Александр Сладков разобрал на примере двух генералов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии