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Царьград

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Что означают новые назначения Путина? Военкор Сладков разобрал на примере двух генералов

Что означают новые назначения Путина? Военкор Сладков разобрал на примере двух генералов

На встрече с руководством Министерства обороны президент России сделал ряд важных перестановок. Общество заинтриговано - что означают новые назначения Владимира Путина? Военкор Александр Сладков разобрал на примере двух генералов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Наш пострел везде поспел-это про Сладкова.
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1 м.