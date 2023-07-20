1rre

31 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Кто бы сделал фотошоп картины И.Репина "Крестный ход в Курской губернии" ...с персонажами наших дней ?Крестный ход в Ка...
  • олег олейник
    КАК ВАМ ЭТОТ ИДИОТСКИЙ МЕТОД ОБСУЖДЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УДАРОВ ПО ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ В ИНТЕРНЕТЕ ДА ЕЩЁ И С...Угроза с моря: Во...
  • Андрей BABAI
    чтоб они сдохлиУведомление для Т...

В приметы на Казанскую Божью Матерь 21 июля издавна верит православный народ

В приметы на Казанскую Божью Матерь 21 июля издавна верит православный народ

В приметы на Казанскую Божью Матерь 21 июля издавна верит православный народ Юлия Скворцова21 июля каждый год православный народ отмечает память и почитает икону Казанской Божией Матери — одну из самых почитаемых и известных икон Пресвятой Девы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх