В приметы на Казанскую Божью Матерь 21 июля издавна верит православный народ Юлия Скворцова21 июля каждый год православный народ отмечает память и почитает икону Казанской Божией Матери — одну из самых почитаемых и известных икон Пресвятой Девы.
В приметы на Казанскую Божью Матерь 21 июля издавна верит православный народ Юлия Скворцова21 июля каждый год православный народ отмечает память и почитает икону Казанской Божией Матери — одну из самых почитаемых и известных икон Пресвятой Девы.
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