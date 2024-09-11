Власти Новороссийска предупредили о стрельбах на территории школы

Громкие звуки будут слышны с 10:00 до 17:00.В Новороссийске 11 сентября на базе учебного тира центра "Авангард" при школе № 29 проведут учебные стрельбы.
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