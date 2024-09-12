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Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

Кандидат на пост президента от Республиканской партии США Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников телеканала ABC после дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис, выдвинувшей свою кандидатуру на пост.

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