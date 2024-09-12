Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников ABC после дебатов

Кандидат на пост президента от Республиканской партии США Дональд Трамп призвал уволить всех сотрудников телеканала ABC после дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис, выдвинувшей свою кандидатуру на пост.
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