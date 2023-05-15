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В 19FortyFive выразили опасения по поводу нового шага России, подрывающего интересы США

В 19FortyFive выразили опасения по поводу нового шага России, подрывающего интересы США

Россия последние годы укрепляет союз с Ираном, что, по мнению западных обозревателей, может негативно сказаться на влиянии СШАВ издании 19FortyFive вышла статья о том, как укрепление отношений между Россией и Ираном влияет на положение США в мире.

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