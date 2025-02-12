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Росреестр объяснил, как изменятся правила регистрации земельных участков

Росреестр объяснил, как изменятся правила регистрации земельных участков

В России с 1 марта вступят в силу новые правила регистрации земельных участков. Теперь зарегистрировать сделку будет невозможно, если границы землевладений не будут внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).

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