Росреестр объяснил, как изменятся правила регистрации земельных участков

В России с 1 марта вступят в силу новые правила регистрации земельных участков. Теперь зарегистрировать сделку будет невозможно, если границы землевладений не будут внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости).
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