Россия наступает, Украина теряет позиции: новости СВО от 14 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1086-й день спецоперации России на Украине

На 1086-й день спецоперации России на Украине продолжаются интенсивные бои на ключевых направлениях, включая Херсонское, Запорожское, Донецкое и Купянское, с активным использованием артиллерии, дронов и тактики штурмовых групп.
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