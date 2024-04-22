Оружие и особенности операции «Правдивое обещание»

Пуск ракеты "Хорремшехр-4" в ходе учений недавнего прошлого. Фото Минобороны Ирана В ночь с 13 на 14 апреля аэрокосмические силы иранского Корпуса стражей Исламской революции нанесли массированный удар по военным объектам Израиля.
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