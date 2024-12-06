ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    В России ни когда не было социализма! Хотя можно назвать, что жили и при коммунизме, если кому-то хочется! После рево...Как Сталин барыжи...
  • Светлана Анисимова
    Он работал с Золотовым-так что, куда  что пойдет он ученый!!!!Хоба! Курск
  • pobeditel Терещенко
    ну да смотрим как бандиты и бандиты у власти все земли у как бы розданной земле так называемым фермерам отнимали, что...Как Сталин барыжи...

Хоба! Курск

Хоба! Курск

Путин - о задачах, которые стоят перед Хинштейном: *Сейчас в Курской области востребовано кризисное управление *По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, экономики *Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем Царьград Владимир Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области Фото: Shatokhina Natalia/news.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дед Панас
Очень правильный мужик! Он справится!
Ответить
5 час.
Гость Гатапонта
Не везёт Курску. То одно, то другое. Но ничего, все привыкли, когда губернаторы охранники, журналисты. Но никак не управленцы-хозяйственники.
Ответить
2 час.
Светлана Анисимова
Он работал с Золотовым-так что, куда  что пойдет он ученый!!!!
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх