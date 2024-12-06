Путин - о задачах, которые стоят перед Хинштейном: *Сейчас в Курской области востребовано кризисное управление *По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, экономики *Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем Царьград Владимир Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области Фото: Shatokhina Natalia/news.
Хоба! Курск
Комментарии
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Дед Панас
Очень правильный мужик! Он справится!
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5 час.
Гость Гатапонта
Не везёт Курску. То одно, то другое. Но ничего, все привыкли, когда губернаторы охранники, журналисты. Но никак не управленцы-хозяйственники.
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2 час.
Светлана Анисимова
Он работал с Золотовым-так что, куда что пойдет он ученый!!!!
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33 мин.
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