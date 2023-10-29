Хоккейная "Сибирь" не смогла победить ЦСКА в 61-й день рождения клуба

Новосибирский клуб занимает 8-е место в Восточной конференции с 25 очками.Новосибирская "Сибирь" в 61-й день рождения клуба не смогла обыграть московский ЦСКА в матче чемпионата КХЛ, уступив в напряжённом матче со счётом 3:6.
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