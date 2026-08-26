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Царьград

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Железная вертикаль Донского: как московский князь сломал внешнее управление и собрал Русь

Железная вертикаль Донского: как московский князь сломал внешнее управление и собрал Русь

История не прощает слабости и компромиссов за счет национальных интересов. Князь Дмитрий Иванович вошел в учебники под именем Донской, но его главная битва развернулась задолго до Куликова поля - на дипломатических коврах и в умах удельных князей.

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