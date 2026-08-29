Какие возможные варианты завершения СВО

Затянувшееся противостояние с Западом на украинском плацдарме решает задачу не подчинения Украины, а обеспечения безопасности России.
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войны без потерь не бывает. а там простой народ напрочь затуркан. и нормальными людьми им не стать. там за ненужную власть. они погибнут.
Физическое уничтожение всех фашистов и им сочувствующих, всех без сожаления ... окраина России должна быть очищена от нацистской заразы, окончательно ☠️
Автор соврал. Цитата: "Мы уже попытались в начале СВО без учета реальной ситуации нахрапом взять Киев за три дня и, получив отпор, откатились."
Это именно он нахрапом брал Киев? Верхом на диване? Если и был откат, то не из-за отпора, которого и не было то серьезного, а именно из-за договорнячка. Только при этом поверившие в честность запада забыли про Минск, ну и итог: нас обманули... ага. В очередной раз.
Так что аналитика какая-то с душком. Два слова правды, три лжи.
В рассуждениях есть противоречие - написано "сменить политический режим там можно только силой оружия российской армии", до этого чётко обозначено - "разгром противника на поле боя в сложившихся условиях практически исключен, и сомнительно, что Россия пойдет по этому пути".
И это аналитика? Верно одно - эскалация военного противостояния вышла на "новый уровень" с массированными ударами ВС РФ ракетами и реактивными БпЛА по объектам на Украине. А какие объекты уничтожать - решает командование, прежде всего генштаб.
Хватит искать причины-которые автор не хочет признавать-война может закончится только при одном условии- полный разгром правящей верхушки Украины-абсолютное ее поражение во всех смыслах ведения войны-и даже -при смене правительства-Украины-оно не должно быть националистическим-0то есть таких сил в руководстве Украины нет--значит Украина должна признать свою полную и безоговорочную капитуляцию-перед Российскими войсками-другого пути к миру нет и быть не может!
Кто играет в шахматы...Понимает всё шире в терминах "Теории игр"...У врага есть цель : нас , наконец, уничтожить...У нас нет цели уничтожить их...У них больше ресурсов , хотя бы потому , что они для себя печатают *резервную валюту*...То есть объявили свою *зеленую фиатную бумажку* -эквивалентом золота !! Мы не можем во всем мире ВСЁ покупать за свои рубли...А они могут все в мире покупать за свою *зелень*...Покупают любых предателей , любые страны делают союзниками ...В терминах "Теории игр" или в шахматных терминах : у врага больше *ферзей* , больше *козырей*...Плюс экономика , плюс все евреи с их деньгами и хитростью -всё на стороне врага... Получается : невозможно выиграть у такого мощного , хитрого , подлого противника... На нашей стороне только армия и ядерное оружие...
Слава Богу, успел!
"Фактически началось обещанное российским президентом системное уничтожение транспортной и энергетической инфраструктуры"
Уничтожение энергетической инфраструктуры у них или у нас, такое впечатление, что у нас, Донбасс в обесточенном состоянии находится по 12-18 часов в сутки, Енакиево, Горловка каждый день минимум 12-14 часов каждый день, воды нет, свет отключают, такого не было даже в то время когда ЛБС находилась от нас в 10-20 километрах, вот сижу пишу и не знаю, успею отправить коммент или опять отключат, до самого утра!
Только полный разгром вплоть до тотального уничтожения бандерштадта...
Да... варианты. Сложный вопрос...