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Царьград

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Киев в огне: Русская армия бьёт по складам и логистике ВСУ

Киев в огне: Русская армия бьёт по складам и логистике ВСУ

Русская армия бьёт по складам и логистике ВСУ. В Киеве после ночных атак вспыхнули пожары на нескольких военных объектах.

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