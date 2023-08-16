Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиги MLS

Лионель Месси снова забил за «Интер» и помог команде разгромить «Филадельфию». В Честере (штат Филадельфия, США) завершился полуфинальный матч Кубка лиг MLS+Mx, в котором встречались «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами» ведомый Лионелем Месси.