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Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиги MLS

Голы Месси и Альбы помогли «Интер Майами» выйти в финал Кубка лиги MLS

Лионель Месси снова забил за «Интер» и помог команде разгромить «Филадельфию». В Честере (штат Филадельфия, США) завершился полуфинальный матч Кубка лиг MLS+Mx, в котором встречались «Филадельфия Юнион» и «Интер Майами» ведомый Лионелем Месси.

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