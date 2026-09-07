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Европа получила нового конкурента SpaceX — Isar Aerospace впервые вывела спутники на орбиту

Европа получила нового конкурента SpaceX — Isar Aerospace впервые вывела спутники на орбиту

Ракета Spectrum успешно выполнила ключевые этапы миссии и доставила на орбиту пять спутников и технологический эксперимент Немецкая компания Isar Aerospace впервые успешно вывела полезную нагрузку на орбиту.

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