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Бизнес журнал. Урал

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Свердловская область обеспечена овощами и картофелем полностью

Свердловская область обеспечена овощами и картофелем полностью

Уборка урожая в Свердловской области идет активно, обработано около 48% площадей. Несмотря на дожди, регион обеспечен овощами и картофелем, возможна доставка из других регионов.

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