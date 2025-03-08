Хазин: «Им придется отдать Финляндию или заплатить». Почему Путин спокоен за замороженные активы

Европа никакого отношения к Украине не имеет.Даье слово "Украина" произносить не имеют права.Она не их часть!

Жаль Сталина нет,при нем этот номер с воровством и санкциями не прошол!

Eduard

Законы? В Европе законами крутят как хотят,чаще просто умалчивают.Правильно,воровать это уголовное преступление,но где вы видите арестованых по Закону.Или взорваные газопроводы,где арестованные? А их нет,потому что в Европе самих себя судить не будут,там преступность давно на государственном уровне!