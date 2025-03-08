Конечно же, украденные у русских 280 млрд долларов мы прощать ЕС не намерены. Европейцы снова хотят получать наш дешёвый газ, продавать у нас свои товары и развивать бизнес в сфере медицины и услуг.
Хазин: «Им придется отдать Финляндию или заплатить». Почему Путин спокоен за замороженные активы
Комментарии
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Eduard
Европа никакого отношения к Украине не имеет.Даье слово "Украина" произносить не имеют права.Она не их часть!
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16 час.
Eduard
Жаль Сталина нет,при нем этот номер с воровством и санкциями не прошол!
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16 час.
Eduard
Законы? В Европе законами крутят как хотят,чаще просто умалчивают.Правильно,воровать это уголовное преступление,но где вы видите арестованых по Закону.Или взорваные газопроводы,где арестованные? А их нет,потому что в Европе самих себя судить не будут,там преступность давно на государственном уровне!
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16 час.
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