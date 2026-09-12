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Мировое обозрение

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Лавров: Зеленский путешествует, а у руководство РФ есть дела и дома

Лавров: Зеленский путешествует, а у руководство РФ есть дела и дома

Глава МИД России Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ на очередную дипломатическую инициативу Владимира Зеленского, предложившего провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами.

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