Лавров: Зеленский путешествует, а у руководство РФ есть дела и дома

Глава МИД России Сергей Лавров дал исчерпывающий ответ на очередную дипломатическую инициативу Владимира Зеленского, предложившего провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым