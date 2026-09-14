«Одноразовая торпеда» Банковой: как в Киеве устроили цирк с НАБУ ради спасения европейских траншей

В киевском политическом террариуме разыгралась очередная захватывающая драма под рабочим названием «Борьба украинских законотворцев с коррупцией».
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