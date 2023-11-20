Дилер «Автодом» решил вновь перенести IPO — с 2025-го на год или два

Группа компаний «Автодом» второй раз с начала октября перенесла планы по первичному публичному размещению акций (IPO) на Московской бирже, на этот раз ориентир 2026-2027 годы, передал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора группы Андрея Ольховского.