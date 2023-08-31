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Гальченюк не задумывается о статусе одной из главных звезд КХЛ: «Хочу внести свой вклад и дойти до самого желанного – Кубка Гагарина»

– Могу ли я стать одной из главных звезд КХЛ? – Я об этом не задумываюсь. Сфокусирован на том, чтобы показать свой лучший хоккей, помочь команде.

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