Как изменятся цены ОСАГО в начале 2025 года, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА)

В Союзе автостраховщиков России (РСА) поясняют, как изменятся цены ОСАГО в начале 2025 года). В России уже несколько лет проводятся реформы по смягчению тарифов по обязательному автострахованию (ОСАГО), сообщает портал «Автосправочная.
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