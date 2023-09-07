Соединенные Штаты направят изъятые активы предпринимателей из Российской Федерации на помощь ветеранам Вооруженных сил Украины.
Блинкен: США направят изъятые активы бизнесменов из РФ на помощь ветеранам ВСУ
Комментарии
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Vlad Dirkin
пУгало, дАню и прочих тожа обезжирят?
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4 час.
Евгений Луговцев
Путин всех предупреждал по честному не поняли сейчас обливайтесь горючими слезами. Вор у вора дубинку (бабки) украл. Не жалко.
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3 час.
Лидия
Воры украли у воров. Не жалко. Жалко наших родителей, которые всю жизнь вкалывали, а деньги эти твари своровали у нх. Даже рада буду, если Фридман будет всё делать сам, как все остальные нормальные люди, если конечно сможет нагнуться.
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1 час.
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