Блинкен: США направят изъятые активы бизнесменов из РФ на помощь ветеранам ВСУ

Лидия

Воры украли у воров. Не жалко. Жалко наших родителей, которые всю жизнь вкалывали, а деньги эти твари своровали у нх. Даже рада буду, если Фридман будет всё делать сам, как все остальные нормальные люди, если конечно сможет нагнуться.