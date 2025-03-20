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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Поддержал развал СССР и пытался навести порядок в Донбассе: умер премьер постсоветской Украины Витольд Фокин

На 93-м году жизни скончался Витольд Фокин — известный украинский государственный деятель, первый премьер-министр независимой Украины и последний из живущих подписантов Беловежских соглашений, официально завершивших существование СССР.

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