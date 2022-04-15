Книга Урантии. Документ 188 В склепе. Часть 4,введение

В склепе 188:0.1 (2012.1) Полтора дня, в течение которых смертное тело Иисуса лежало в склепе Иосифа, – время между его смертью на кресте и его воскресением, – представляет собой ту страницу земного пути Михаила, о которой мы почти ничего не знаем.